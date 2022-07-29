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Rusya'dan Akkuyu için dev yatırım! 15 milyar doları peşin aktaracaklar

29.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın, Akkuyu NGS için 15 milyar dolar yatırım yapacağı öğrenildi. Ayrıca paranın nakit olarak aktarılacağı ifade edildi.

Rusya'dan Akkuyu için dev yatırım! 15 milyar doları peşin aktaracaklar

Rusya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için yatırım yapacak. Alınan bilgilere yatırım miktarı 15 milyar dolar olacak ve nakit şekilde aktarılacak. Böylelikle 20 milyar dolarlık projenin yüzde 75'ini karşılayacak para şimdiden yatırılacak. Bu sıcak para ile vakti gelen çalışmaların ödemeleri ve 2 yıl içindeki ödemelerin tamamı yatırılabilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'ya büyük ekonomi yaptırımları uyguladı. Bu yaptırımlar sonrası Türkiye-Rusya ortaklığı ile yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin finans sorunu nedeniyle sekteye uğrayacağı öne sürüldü.

Ancak bu iddiaları tamamen ortadan kaldıran bir gelişme yaşandı. Akkuyu NGS'yi hayata geçiren Rus Rasatom şirketi Türkiye'ye projenin yüzde 75'ini tamamlayacak olan 15 milyar dolar parayı gönderiyor. Ödemein 5 milyar dolarlık kısmı yapıldı, kalan 10 milyar dolarlık kısmı ise bu hafta 5, gelecek hafta 5 şeklinde ödenecek.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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