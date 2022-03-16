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Rusya'dan çıkan ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı : İçinde tonlarca yağ var

16.03.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'daki limanlardan bekletilen ayçiçeği yağı yüklü gemiler arasında yer alan Lilac isimli gemi Mersin’e ulaştı. Geminin içinde 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı bulunuyor.

Rusya'dan çıkan ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı : İçinde tonlarca yağ var

Rusya’nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü Lilac isimli gemi Mersin'e ulaştı.

Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı. Marmara Denizi’nde yol alarak Çanakkale Boğazı’ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı.

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TONLARCA YAĞ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Mersin açıklarında bekleyen geminin, bugün sabah saatlerinden itibaren 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platforma yanaşarak, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarması bekleniyor.

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VATANDAŞ MARKKETlERE AKIN ETMİŞTİ

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'dan gelmesi gereken yağ yüklü gemiler gelmeyince vatandaşlar marketlerde uzun süren ayçiçek yağları oluşturmuştu. Devlet yetkililerinin stok sorunun olmadığını açıklamasının ardından durum sakinleşmişti.

Ayrıca birçok belediye büyük marketlere baskın yapmış ve birçok yerde yağ stoklarına rastlanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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