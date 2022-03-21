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Rusya'dan şaşkına çeviren haber! Kıtlık endişesi ile prezervatif satışları patladı

21.03.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım uyguladığı Rusya'da kıtlık endişesi yüzünden satışı en çok artan ürün prezervatif oldu. Marketler, fiyat yükseltmelerine rağmen son dönemde prezervatif satışlarının yüzde 170 arttığını açıkladı.

Rusya'dan şaşkına çeviren haber! Kıtlık endişesi ile prezervatif satışları patladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya genelinde en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle başta ABD olmak üzere birçok ülke, Rus iş insanları ve şirketlerine yönelik yaptırım uyguladı.

Yaptırımlar nedeniyle dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek markaları, Moskova'daki şubelerini kapatma kararı aldı. Ayrıca birçok marka Rus marketlerinden çekildi.

KITLIK ENDİŞESİ BAŞLADI

Rus vatandaşlar da birçok markanın marketlerden çekilmesiyle birlikte kıtlık endişesi yaşamaya başladı. Çoğu kişi, ilerleyen süreçte prezervatif sorunu yaşamamak için marketlere akın etti.

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Vatandaşların bu adımının ardından ülke genelinde prezervatif talebinde patlama yaşandığı belirtildi. Marketler, fiyat yükseltmelerine rağmen son dönemde prezervatif satışlarının yüzde 170 arttığını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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