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  4. Rusya'dan Türkiye açıklaması! Uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

Rusya'dan Türkiye açıklaması! Uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu

Rusya'dan Türkiye açıklaması! Uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu

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