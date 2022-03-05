Rusya'dan Türkiye hamlesi! İthalat kısıtlamalarını 'mecburen' kaldırdı! Sebze ve meyve...

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatında en büyük pazarı olmaya devam ediyor. Türkiye geçen yıl toplam 3 milyar 82 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirmiş, bunun 1 milyar dolardan fazla kısmını da Rusya’ya yapmıştı. 2021 yılında Rusya’ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı değerde yüzde 7, miktarda yüzde 10 arttı.

Ukrayna'ya savaş başlatan Rusya birçok ülkeden yaptırımlara maruz bırakılırken, Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı. Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

"İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir."

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

