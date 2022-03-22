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Rusya için en tehlikeli tarih! Herkes o günü bekliyor

22.03.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırımlar nedeniyle dost olmayan ülkelere borçlarını ruble ile ödeyeceğini açıklayan Rusya 117,2 milyon dolarlık ilk ödemesini yapmasının ardından ikinci kupon ödemesini de muhabir bankaya iletti. Ancak sırada 4 Nisan’daki yılın en büyük ödemesi var. Rusya bu tarihte 2 milyar dolar ödeme yapmak zorunda…

Rusya için en tehlikeli tarih! Herkes o günü bekliyor

Geçen hafta vadesi gelen 117,2 milyon dolarlık kupon ödemesini yatırımcılara ulaştıran Rusya'nın yaptırımlar sonrası ikinci kupon ödemesini de muhabir bankaya ilettiği belirtildi.

Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle birçok ülke tarafından ağır ekonomik yaptırımlara çarptırılan Rusya’nın ikinci ödemelerine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kapsamda Rusya, yaptırımlar sonrası ikinci ödemesini de muhabir bankaya ileterek temerrüt riskini öteledi.

Reuters'a konuşan bir kaynak 2029 vadeli tahvilin kupon ödemesinin muhabir banka JPMorgan Chase & Co tarafına iletildiğini söyledi.

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YILIN EN BÜYÜK ÖDEMESİ 4 NİSAN’DA

Rusya'nın Pazartesi günü tahvil yatırımcılarına 66 milyon dolarlık ödeme yapması gerekiyordu. Geçen hafta Rusya, tahvil yatırımcılarına 117,2 milyon dolarlık kupon ödemesini ulaştırmıştı.

Rusya için bir sonraki sınav 28 Mart'taki 102 milyon dolarlık ödeme olacak. Onu takiben ülkenin tahvil yatırımcılarına 31 Mart'ta 447 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor. Yılın en büyük ödemesi ise 4 Nisan tarihindeki 2 milyar dolarlık itfa olacak.

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TEMERRÜT ENDİŞELERİ ARTMIŞTI

Rusya'nın tahvillerde kupon ödemelerini 'dost olmayan' ülkelerin yatırımcılarına ruble cinsinden yapacağı yönündeki açıklamaların ardından kredi derecelendirme kuruluşları yerel para ile ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı.
ABD Hazinesi de Rusya Merkez Bankası ve diğer kurumlarıyla ilgil uygulanan yaptırımların en azından Mayıs ayına kadar ülkenin dolar üzerinden borç ödemelerine engel teşkil etmeyeceğini açıklamıştı.

S&P Rusya’nın kredi notunu negatif izlemeye almış ve “Rusya’nın borç yükümlülüklerini anlaşıldığı şekilde yerine getirememesi durumunda ve kurumun bu ödemeleri verilen ek sürede yapamayacağına karar vermesi halinde” kredi notunu temerrüde çekebileceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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