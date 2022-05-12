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Rusya kapıları açtı, piyasa hareketlendi! Firmalar yoğun siparişe yetişemiyor

12.05.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın yeniden sınır kapılarını açmasıyla birlikte toptancı hallerinde hareketlilik başladı. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yüzde 45 ihracat kaybı yaşanmıştı. Nakliye firmalarının yoğun siparişe yetişemediği Rusya'ya kabak, karpuz ve biber gönderildiği belirtildi.

Rusya kapıları açtı, piyasa hareketlendi! Firmalar yoğun siparişe yetişemiyor

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta çıkan savaştan birçok sektörün yanında Antalya'daki sebze meyve üreticileri de olumsuz etkilendi. Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının yarısını karşılayan kentteki örtü altı üreticilerinin büyük kısmı Rusya'ya direkt gönderilen ürünleri yetiştiriyor. Domates, dikenli salatalık, biber grubu başta olmak üzere Rusya'nın büyük pazar olduğu ürünler, kapılar kapandığı için iç piyasaya düşük maliyetle sunuldu. Rusya'ya geçen yıl nisan ayında Batı Akdeniz bölgesinden ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü 29 bin 321 tonken, bu yıl aynı dönemde yüzde 45 kayıpla 15 bin 958 tona düştü.

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Rusya'nın yeniden sınır kapılarını açmasıyla Antalya'daki toptancı halinde de hareketlilik başladı. Yeni siparişleri yetiştirmek için ihracatçı firmaların ürün paketleme tesisleri tüm hızıyla çalışıyor.

Üreticinin rahat nefes aldığını belirten Antalya Toptancı Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Hem denizden hem karadan sevkiyatlarımız başladı. Bütün ürünlerimizi rahatlıkla gönderebiliyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Sektörümüz yeniden hareketlendi. Rusya pazarında bir kayıp yaşadık ama bunu kısa sürede toparlarız" dedi.

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Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a ürün ihraç eden firmanın genel müdürü Volkan Akpınar, çok geniş ürün gamına sahip olduklarını söyledi. Kabak, karpuz, biber başta olmak üzere ürünleri göndermeye başladıklarını belirten Akpınar, “Şu anda sorunsuz şekilde ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Ancak bu defa siparişlerin yoğunluğu nedeniyle TIR ve nakliyeciler yetişemiyor. Kabak çok fazla talep gördü. 25- 30 ton günlük sipariş alıyoruz" diye konuştu. (DHA)

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