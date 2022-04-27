FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rusya'nın son kararıyla birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Rusya'nın son kararıyla birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

27.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus enerji şirketi Gazprom, 27 Nisan sabahı itibarıyla Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını bildirdi. Açıklamanın ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.2 yükseliş sonrası bugün de artışını sürdürerek 102 doları aştı.

Rusya'nın son kararıyla birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Rus enerji şirketi Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını açıklaması petrol fiyatlarını yükseltti.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.2 yükseliş sonrası bugün de artışını sürdürdürerek 102 doları aştı.

Rus enerji şirketi Gazprom, 27 Nisan sabahı itibarıyla Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını bildirdi. Bu karar, Moskova ile Avrupa arasında enerji arzı ve Ukrayna'daki savaş konusunda yaşanan anlaşmazlıklarda bir tırmanış olarak değerlendirildi.

PETROL

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck dün yaptığı açıklamada ülkenin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azalttığını, ülkeden enerji ithalatının işgal öncesindeki yüzde 35 seviyesinden yüzde 12’lere indiğini belirtti.

Oanda Asia Pacific Analisti Jeffrey Halley “Rusya Avrupa’ya gaz tedariğinde aksiyonlar alırken Brent petrolün bu hafta 100 doların altına indiğini görmemiz zor” değerlendirmesini yaptı.

Haziran vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 artışla 102.47 dolardan, Haziran vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.2 artışla 105.79 dolardan işlem gördü. Brent petrol dün yüzde 2.6 yükselmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
27 Nisan dolar ne kadar?27 Nisan dolar ne kadar?
Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira Yoğun talep var! Haftalığı 110 bin lira
Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu! Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Milyonlarca kişiye ikramiye yağacak!

Milyonlarca kişiye ikramiye yağacak!

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayı içerisinde...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayı içerisinde...

Emekli maaşları için kritik gelişme

Emekli maaşları için kritik gelişme

Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

Meyve ve sebze fiyatları için sevindirici haberi böyle duyurdu: '5 ila 10 lira daha düşecek'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.