Rusya, petrol için peş peşe duyurdu: Putin’den yeni kararname: Bugün ya da yarın açıklayabilir...

Petrolde tavan fiyat uygulaması sonrası Rusya tarafından üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Rusya'nın petrol üretimini üst sınıra yanıt olarak üretimi günde 500 ila 700 bin varil azaltabileceklerini söyledi. Son yaptığı açıklamasında ise Rusya'nın ham petrol ihracatını artırabileceğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, verdiği bir röportajda, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya getirdiği yakıt ithalatı yasağının rafineri veriminde düşüşe yol açması halinde Rusya'nın ham petrol ihracatını artırabileceğini söyledi. Novak, "Petrol ürünlerinin satışında sorunlar varsa, petrol rafinerisi bir dereceye kadar ek hacimlerde petrol ihracatı ile değiştirilebilir" dedi. Ayrıca, AB yasağının Rus petrol rafinerisini hiç etkilememe ihtimalinin hala olduğunu söyledi.

Henüz resmileşmemiş olsa da Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün ya da yarın, henüz detayları tam olarak bilinmeyen ‘önleyici tedbirler’i içeren bir kararnameyi imzalayabileceği ifade ediliyor.

5 ŞUBAT’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AB'nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatına yönelik yasağı 5 Şubat'tan itibaren yürürlüğe giriyor ve Aralık ayı başından itibaren uygulanan ham ithalat kısıtlamasına ek olarak geliyor.

PETROLDE SESSİZ BEKLEYİŞ

Ham petrol fiyatları haftanın ilk gününde 80 dolar sınırına kadar yükselirken, brent petrol ise 84,50 dolar seviyelerinde bulunuyor. UBS Group AG'de emtia analisti Giovanni Staunovo petrol piyasasındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Riske yönelik hissiyat ve zayıf ABD doları petrole yardımcı oluyor. Rus yorumları da yardımcı oluyor, ancak piyasa muhtemelen inanmadan önce onu görmek istiyor, bu nedenle sessiz bekleyiş sürüyor” dedi.



