FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rusya, petrol için peş peşe duyurdu: Putin’den yeni kararname: Bugün ya da yarın açıklayabilir...

Rusya, petrol için peş peşe duyurdu: Putin’den yeni kararname: Bugün ya da yarın açıklayabilir...

26.12.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket ederken Rusya’dan peş peşe çok kritik iki açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak petrol üretimini azaltacaklarını duyurmasının ardından, ham petrol ihracatını arttırabileceklerini belirtti. Piyasalar ise Rusya’nın açıklamaları ile yön bulmaya çalışırken Putin’in bugün ya da yarın, henüz detayları tam olarak bilinmeyen ‘önleyici tedbirler’i içeren bir kararnameyi açıklaması bekleniyor.

Rusya, petrol için peş peşe duyurdu: Putin’den yeni kararname: Bugün ya da yarın açıklayabilir...

Petrolde tavan fiyat uygulaması sonrası Rusya tarafından üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Rusya'nın petrol üretimini üst sınıra yanıt olarak üretimi günde 500 ila 700 bin varil azaltabileceklerini söyledi. Son yaptığı açıklamasında ise Rusya'nın ham petrol ihracatını artırabileceğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, verdiği bir röportajda, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya getirdiği yakıt ithalatı yasağının rafineri veriminde düşüşe yol açması halinde Rusya'nın ham petrol ihracatını artırabileceğini söyledi. Novak, "Petrol ürünlerinin satışında sorunlar varsa, petrol rafinerisi bir dereceye kadar ek hacimlerde petrol ihracatı ile değiştirilebilir" dedi. Ayrıca, AB yasağının Rus petrol rafinerisini hiç etkilememe ihtimalinin hala olduğunu söyledi.

cats

Henüz resmileşmemiş olsa da Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün ya da yarın, henüz detayları tam olarak bilinmeyen ‘önleyici tedbirler’i içeren bir kararnameyi imzalayabileceği ifade ediliyor.

5 ŞUBAT’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AB'nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatına yönelik yasağı 5 Şubat'tan itibaren yürürlüğe giriyor ve Aralık ayı başından itibaren uygulanan ham ithalat kısıtlamasına ek olarak geliyor.

telkhnt

PETROLDE SESSİZ BEKLEYİŞ

Ham petrol fiyatları haftanın ilk gününde 80 dolar sınırına kadar yükselirken, brent petrol ise 84,50 dolar seviyelerinde bulunuyor. UBS Group AG'de emtia analisti Giovanni Staunovo petrol piyasasındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Riske yönelik hissiyat ve zayıf ABD doları petrole yardımcı oluyor. Rus yorumları da yardımcı oluyor, ancak piyasa muhtemelen inanmadan önce onu görmek istiyor, bu nedenle sessiz bekleyiş sürüyor” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarısı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacakE-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarısı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak
Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama! 'En ağır idari cezalar uygulanacak'Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama! 'En ağır idari cezalar uygulanacak'
Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Maça damga vurdu! 90+3. dakikada tüm stat dondu kaldı...

Maça damga vurdu! 90+3. dakikada tüm stat dondu kaldı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

EYT için kritik saat! Dikkat çeken 28 milyar lira detayı…

EYT için kritik saat! Dikkat çeken 28 milyar lira detayı…

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.