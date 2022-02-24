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Rusya Ukrayna Krizi Altın Fiyatlarını Vurdu! 24 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

24.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları Rusya Ukrayna krizinden kötü etkilendi. 24 Şubat Perşembe günü yani bu sabah saatleri itibariyle Rusya ile Ukrayna arasındaki bitmek bilmeyen gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesiyle başka bir boyuta taşındı. Bu haber sonrası altın fiyatları uçtu. 24 Şubat Perşembe günü 22 ayar altın bilezik fiyatları en çok aratılan konular arasına girdi. İşte 24 Şubat Perşembe 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları!

Rusya Ukrayna Krizi Altın Fiyatlarını Vurdu! 24 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Altın fiyatları gerilimin arttığı Rusya ve Ukrayna krizinden sonra artmaya başladı. 24 Şubat Perşembe sabahı tırmanan gerilim altın fiyatlarını es geçmedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline kadar vardı. 24 Şubat Perşembe günü yaşanan bu olay altın fiyatlarında ani sıçramalara neden oldu. 24 Şubat Perşembe 22, 18, 14 ayar altın bilezik fiyatlarına dair merak edilenleri haberimizde işledik...

24 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

24 Şubat Perşembe günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 807,68 TL , satış fiyatı ise 821,14 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü 18 ayar altın alış fiyatı 646,21 TL, satış fiyatı ise 646,31 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü 14 ayar altın alış fiyatı 485,41 TL, satış fiyatı ise 584,51 TL oldu.

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