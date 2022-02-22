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Rusya-Ukrayna krizi altına talebi arttırdı

22.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehirli kuyumcu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamının dünyayı gerdiğini ve dünya genlinde altına talebin arttığını söyledi. Ons altında ciddi değişimler oluğunu yatırımcıların paralarını altına yatırdığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna krizi altına talebi arttırdı

Altın alımına ciddi oranda talep olduğunu anlatan kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünya genelinde şu anda altına talep var. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle altına olan talep arttı" dedi.

Geçtiğimiz hafta ile bu hafta arasında ons miktarlarında ciddi değişimler olduğunu aktaran Durukan, "Dünya genelinde altının şu anda ciddi para ettiğini görmekteyiz. Doları olan yatırımcılar şu anda paraları altına yatırıyorlar. İnsanlara anlatmaktayız. Madenlerde olan altınların yüzde 80’lik kısmı çıktı. Dünya genelinde yüzde 20’lik bir altın rezervi var. Bu durum ise önümüzdeki yıllarda dünya genelinde altının olmayacağı sinyallerini veriyor. Altına para yatırırsan kazanırsın, zarar etmezsin. Altın ve toprağa yatırım yapan insanlar zarar etmemişlerdir" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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