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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ruble eridi! 24 Şubat ruble ne kadar oldu? Dolar ve euro karşısında Rus Rublesi ne kadar?

24.02.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Rusya Kiev'e 2. kez füze saldırısı yaptı. Kiev'den yeni patlama sesleri gelirken savaş nedeniyle küresel piyasalar tepetaklak oldu. Dolar ve altın değer kazanırken Ruble dolar ve euro karşısında eridi. Peki 24 Şubat ruble, dolar ve euro karşısında ne kadar oldu?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ruble eridi! 24 Şubat ruble ne kadar oldu? Dolar ve euro karşısında Rus Rublesi ne kadar?

Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna gerilimi savaşla sonuçlandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, operasyonun amacının sekiz senedir Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanlara sahip çıkmak olduğunu söylerken ABD Başkanı Joe Biden, saldırının sonucunda meydana gelen can kayıplarının sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu söyledi. Savaşla birlikte küresel piyasalar alt üst oldu. Dolar ve altın değer kazanırken Ruble geriledi. İşte 24 Şubat Ruble fiyatı...

RUBLE NE KADAR OLDU?

24 Şubat'ta Dolar'Ruble paritesi yüzde 3'lük artışla 83,90 seviyesine yükselirken Euro/Ruble paritesi ise yüzde 1,60'lık yükseliş ile 93,95 seviyesine çıktı. Saldırıdan sonra Moskova borsasında işlemler durdu. MOEX endeksi yüzde 30 değer kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ruble eridi! 24 Şubat Ruble ne kadar oldu? Dolar, TL karşısında Rus Rublesi ne kadar?

ONS ALTINDA REKOR

Ons altın yüzde 3,20'lik artış ile bin 970 dolara ulaştı. Gram altın ise yüzde 7,20'lik yükselişle 907 TL seviyesini gördü. Bununla birlikte ons altın TL bazında 28.256,81 TL oldu. Çeyrek altın 1.454,20 TL, yarım altın 2.899,31 TL, ata altın 6.096,00 TL oldu. Dolar/TL kurunda dolar, yüzde 3,78'lik yükseliş ile 14,33 TL oldu.

UKRAYNA'NIN KAÇ UÇAĞI VAR?

Rusya askeri kapasite olarak Ukrayna'dan oldukça güçlü. Ukrayna'da murhip, uçak gemisi, denizaltı ve nükleer savaş başlığı yok. Rusya'da ise 15 murhip, 1 uçak gemisi, 70 denizaltı, 4 bin 490 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Rus Rublesi Türk lirası
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