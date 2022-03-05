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Rusya yaptırımları delmeye başladı! Çin bankaları...

05.03.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı'nın yaptırımlarına karşı çözüm üretmeye çalışan Rusya'nın Çin planı ortaya çıktı. AB bankaları ile SWIFT işlemleri askıya alınan 300 Rus şirketi, Moskova'daki Çin bankalarından hesap açmaya başladı.

Rusya yaptırımları delmeye başladı! Çin bankaları...

Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'uncu gününde Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Uluslararası yaptırımlarla ekonomik anlamda oldukça etkilenen Rusya, yeni iş birlikçi bulma arayışına girdi.

RUS ŞİRKETLER, ÇİN BANKALARINDA HESAP AÇIYOR

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya Merkez Bankası ile birlikte 7 büyük Rus bankasını uluslararası para transfer sisteminden (SWIFT) çıkarması, Rusya ile Çin arasında ekonomik iş birliği doğurdu. Çin bankalarında hesap açmaya çalışan Rus menşeili çok sayıda şirket, ambargoyu bu yolla delmeye başladı.

300 KADAR ŞİRKET, ÇİN BANKALARINA BAŞVURDU

Çin'e ait kamu bankasının Moskova'daki bir şubesinde çalışan kaynaklar, banka faaliyetlerini doğruladı. Yakın zamanda 200-300 şirketin kendileriyle yeni hesap açmak için iletişime geçtiğini bildiren kaynaklar, basına konuşma yetkisi olmadığı için adını açıklayamadığını iletti.

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ÇİN YUANI İLE ÖDEME PLANI

Çin bankalarında hesap açmaya çalışan yüzlerce Rus şirketinin Çin yuanı ile ödeme taleplerinin artması bekleniyor.

Moskova'da faaliyet gösteren Çin bankaları şu şekilde:

Industrial & Commercial Bank of China
Agricultural Bank of China
Bank of China
China Construction Bank

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya
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