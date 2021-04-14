FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rusya'nın seyahat yasağı Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabilir

Rusya'nın seyahat yasağı Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabilir

14.04.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın getirdiği seyahat kısıtlamasının Türkiye'yi ziyaret edecek turist sayısında yaklaşık 500 binlik düşüş yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rusya'nın seyahat yasağı Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabilir

Ankara, Rusya'nın Türkiye'de günde 50 binin üzerine çıkan yeni korona vakası sayıları nedeniyle aldığı seyahat kısıtlaması kararının olası ekonomik etkilerine dair tahminini açıkladı.

Açıklamaları Türk medyası tarafından aktarılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir" ifadesini kullandı.

Yaz rezervasyonlarında şu anda "sıkıntı gözükmediğini" söyleyen Ersoy, "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir" diye ekledi.

Türk medyası ayrıca geçen yıl korona nedeniyle Alman turist kaybını asgari seviyelere çekebilmek için Berlin ile özel bir düzenleme yapan Ankara'nın Moskova ile de benzer bir uygulamaya gitme hedefinde olduğunu bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un bu kapsamda önümüzdeki dönemde Moskova'ya gideceği belirtildi.

Çavuşoğlu: Siyasi bir gerekçe görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Moskova'nın uçuşları kısıtlama kararının ister istemez turizmi etkileyeceğine işaret ederek "Rusya'nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın, Rusya Sağlık Bakanlığının raporu doğrultusunda alındığını belirterek "Ruslar da gelmeyi çok istiyorlar, karar sağlık nedenleriyle alındı" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, uçuşların tekrar başlatılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Moskova hafta başında yaptığı açıklama ile Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlara 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar kısıtlama getireceğini duyurmuştu.

Rus heyet Türkiye'ye gidecek

Rusya'nın aldığı kararla ilgili görüşleri sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ""Dün mevkidaşımla iki defa görüşmüştüm. Yakın zamanda bir heyet göndereceklerini, burada özelikle bizim bazı bölgelerde, Muğla, Antalya, İzmir, Aydın gibi sertifikasyon uyguladığımız, yaygın uyguladığımız bir bölge, o bölgede aldığımız tedbirleri görme noktasına bir heyetin geleceğini, ona göre önümüzdeki dönem değerlendirmenin daha rahatlıkla yapılacağını söyleyebilirim" demişti.

Bakan Koca, "Bizim özellikle o bölgelerde, turizmin yoğun olduğu bölgede aldığımız tedbirleri ve sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklarını söyleyebilirim" diye eklemişti.

Türkiye'yi 2020 yılında yaklaşık 2 milyon Rus turistin ziyaret ettiği açıklanmıştı. Pandemi, geçen yıl Türkiye'nin turizm gelirlerini üçte iki oranında azaltarak 12 milyar dolara düşürmüştü.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
15 Nisan A101 aktüel ürünleri neler?15 Nisan A101 aktüel ürünleri neler?
Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?Alkollü içkilere ne kadar zam geldi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Yeni petrol bakır mı?

Yeni petrol bakır mı?

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Ethereum kazandırdı, Binance coin kaybettirdi

Ethereum kazandırdı, Binance coin kaybettirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Simpsonlar'da Bitcoin mesajı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İkinci el araba piyasasında bahar!

İkinci el araba piyasasında bahar!

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.