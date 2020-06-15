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S&P: Kovid-19, İslami finansı dönüştürme fırsatı sunuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2020 18:01 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Kovid-19 salgınının İslami finansı dönüştürmek için bir fırsat sunduğunu belirtti.

S&P: Kovid-19, İslami finansı dönüştürme fırsatı sunuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İslami finansı dönüştürmek için bir fırsat sunduğunu belirterek, küresel İslami finans endüstrisinin 2020-2021 döneminde yavaş bir şekilde büyümeye devam edeceğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle önemli İslami finans ekonomilerinde büyük yavaşlama ve 2021'de ılımlı bir toparlanma beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, daha dinamik sukuk piyasasının desteğiyle 2019'da güçlü bir performans gösteren küresel İslami finans endüstrisinin 2020-2021 döneminde büyümeye yavaş bir şekilde geri döneceği aktarıldı.

Kovid-19'un İslami finansı dönüştürmek için bir fırsat sunduğu belirtilen açıklamada, küresel İslami finans endüstrisinin uzun vadeli potansiyelini hızlandırmak için bir fırsat olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan tecrit önlemlerinin teknolojiyi güçlendirmenin ve atik bir sektör yaratmanın önemini gösterdiği vurgulandı.

S&P açıklamasında, İslami finans paydaşları arasında doğru bir koordinasyonla sektörün sürdürülebilir büyüme için yeni yollar yaratabileceği kaydedildi.

KAYNAK:AA

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