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S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 23:41 | Son Güncelleme

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

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