Saat 22.00'de dikkat çeken hareket! '200 milyar TL'lik alışveriş' Her ikisinde de 'lahmacun' farkı... Satışlar patladı

Ramazan ayı itibarıyla çarşı pazara hareket geldi. Bu durum esnafı sevindirirken çarşı pazara ek olarak online alışverişte de hareketlilik gözleniyor. E-ticaret firmaları, Ramazan ayına özel kampanyalar yaparken gidişattan da memnun kalıyor.

"200 MİLYAR TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz senelere kıyasla satışları ciddi anlamda arttığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Süpermarket, yemek, giyim gibi tüm kategoriler dahil edildiğinde Ramazan ayında online tarafta 150-200 milyar TL'lik alışveriş yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ALIM YAPILAN SAAT 22.00"

Çevikoğlu, özellikle güllaç, hurma ve kuruyemiş satışlarında çok büyük artış yaşandığını aktardı. Çevikoğlu, Ramazanda en çok dikkat çeken artışlardan birinin de yüzde 20'lik artışla küçük ev aletleri satışlarında olduğunu söyledi. Çevikoğlu, "Ekmek yapma makinesi en çok satılan küçük ev aleti. İnternet alışverişlerde tüm kategoriler dahil edildiğinde Ramazan ayında en çok alım yapılan saat 22.00" şeklinde konuştu.

"SAHURDAKİ SİPARİŞ ARTIŞI İFTARIN İKİ KATI"

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki de "Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da gün içerisindeki sipariş miktarında bir düşüş gözlemliyoruz" dedi. Baki, 2024'ün Ramazan ayına kıyasla, toplam sipariş sayısında yüzde 20'ye yakın bir artış gördüklerini belirtti. Baki, "Sahur vaktindeki sipariş artışı ise iftarın iki katı civarı" ifadelerini kullandı.

Baki, yılın diğer zamanlarına göre Ramazan ayında yaşanan sipariş düşüşünün, "Hızlı ticaret" kısmında daha az olduğunu belirtti. Devamında Baki "Bu da aslında, Ramazan boyunca kullanıcılarımızın hazır yemek yerine, satın aldıkları malzemelerle evde yemek yaptıklarını gösteriyor" dedi.

"EN ÇOK SİPARİŞ EDİLEN YEMEK 'LAHMACUN', İKİNCİ SIRADA..."

Mert Baki, ülke genelinde verilen siparişlerin çeşitlerine bakıldığı zaman hem iftarda hem de sahurda en çok sipariş edilen yemeğin 'lahmacun' olduğu belirtti. Baki, "İftarda en çok sipariş edilen ürünler sırasıyla; lahmacun, mercimek çorbası, patates kızartması, Adana dürüm ve tavuk tantuni dürüm. Sahur vaktinde en çok sipariş edilen ürünler ise lahmacun, mercimek çorbası, patates kızartması, kuşbaşılı kaşarlı pide ve Adana dürüm" dedi.

Baki, illere göre en çok sipariş alan yemeklerle alakalı da bilgi verdi. Buna dair Baki, "Adana'da Adana kebap, Gaziantep'te tavuk döner dürüm, Konya'da etli ekmek, Kahramanmaraş'ta tavuk döner dürüm en çok sipariş edilen yemekler" ifadelerini kullandı.

TERCİHLER BENZER AMA BAZI BÖLGELERDE FARKLILAŞTI

Baki, platform kullanıcılarının tercihlerinin büyük oranda benzer olduğunu da açıkladı ve "Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde bazı farklılıklar gözlemliyoruz. Diğer bölgelerde 'lahmacun' en fazla tercih edilen ürün olurken; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde 'İkili hamburger menü' tercihi öne çıkıyor. Diğer bölgelere göre bir farklılık oluşturuyor" dedi.

RAMAZAN PAKETLERİ YÜKSEK TALEP GÖRDÜ

Öte yandan Hepsiburada yetkilileri ise Ramazan ayında alışveriş saatlerinin değişkenlik gösterdiğini aktardı. Yetkililer, gün içinde harcama oranının düştüğünü ifade etti. Ramazan ayında platformda en çok satılan ürünlerin temel gıda, kahvaltılık ve bakliyat olarak öne çıktığı aktarılırken yetkililer Ramazan paketlerinin hem bireysel tüketiciler hem de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar kapsamında yüksek talep gören ürün grupları arasına girdiğini belirtti.

"GEÇEN YILA GÖRE SATIŞLARDA ARTIŞ"

Yetkililer, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bakliyat ve et ürünlerine olan talep yüksek olurken, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde zeytinyağı ve zeytin çeşitleri daha fazla tercih ediliyor. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise unlu mamuller ve kahvaltılık ürünlerin tüketimi daha yaygın. Bu yıl, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gıda ve içecek kategorisi satışlarında da artış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.