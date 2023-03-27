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Saatler kaldı! Yerli otomobil Togg için 17.00 ve 22.00 detayı... 'Hatırlatmak isteriz' diyerek duyurdular

27.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil Togg'un ön sipariş sürecinin bitmesine saatler kaldı. Ön sipariş süreci bugün saat 22.00'da sona erecek. Yerli otomobil Togg'u satın almaya öncelik kazananlar 29 Mart'ta çekilecek kurayla belli olacak. İşte T10X standart menzil ve T10X uzun menzil fiyatları...

Saatler kaldı! Yerli otomobil Togg için 17.00 ve 22.00 detayı... 'Hatırlatmak isteriz' diyerek duyurdular

Türkiye’nin yerli otomobil hayali Togg ile gerçekleşti. Yerli otomobil Togg, mobilite alanında ses getirecek özelliklere sahip. Togg için başlatılan ön sipariş sürecinde e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımlar 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alınacak. Ön sipariş alımına ise saat 22.00'ye kadar devam edilecek. Yerli otomobil Togg'a sahip olmak isteyenler belirlenen saate kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOGG'DAN AÇIKLAMA

Togg’un resmi twitter sayfasından yapılan paylaşımda “e-Cüzdan’a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00’ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00’ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz. Çekiliş 29 Mart’ta” denildi.

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T10X STANDART MENZİL: 953 BİN LİRA

314 kilometre menzilli T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.
Standart menzilli T10X’in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X UZUN MENZİL: 1 MİLYON 215 BİN LİRA

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP). (İHA)

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