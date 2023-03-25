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Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı....

25.03.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merakla beklediği Togg otomobili ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Togg çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı....

Türkiye’nin yapımına başlandığı ilk günden bu yana merakla beklediği Togg ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Togg’da ön siparişler alınmaya devam ederken teslim edilecek araç sayıları ile ilgili de artışa gidildiği açıklandı. Yoğun talep nedeniyle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Togg'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.

Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.

Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

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Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00’de ön sipariş sistemi kapatılacaktır.

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