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Saatler sonra hepsi değişiyor: Yeni zamlar, fatura düzenlemesi, kimlik kartı kullanımı... İşte 2025'te hayatımıza girecek yenilikler

31.12.2024 17:17
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2025'le birlikte hayatımızı derinden etkileyen birçok yeni düzenleme devreye giriyor. Plastik poşet zammı, elektik faturalarında yeni uygulama, kuyumcularda yeni dönem gibi yenilikler saatler sonra hayata geçecek. Peki yeni yılda neler değişecek? İşte detaylar...

Saatler sonra hepsi değişiyor: Yeni zamlar, fatura düzenlemesi, kimlik kartı kullanımı... İşte 2025'te hayatımıza girecek yenilikler

Yemek kartı hesaplamaları değişiyor, elektrik faturası ödemelerine ayar geliyor! Daha pek çok düzenleme 2025'te devreye girecek.

ELEKTRİK FATURALARINDA ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK

Elektrik faturalandırmasında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak tarihi itibarıyla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Ayda 417 kilovatsaat tüketim, aboneler için sınır olacak. Bunun üzerindeki tüketimler için destek olmayacak ve gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak. Böylece, daha yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

Bu düzenlemede camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri ise kapsam dışında.

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KAPIDAN SATIŞTA CAYMA HAKKI GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelerde, satıcı ve sağlayıcının önceden oluşturacağı sistem üzerinden kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanabileceğini bildirdi.

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YEMEK KARTI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Yemek kartları ve çekleri kapsama alınırken, günlük hesaplamada asgari ücretin formülasyon şartı kaldırıldı. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğine göre şirketlerin gelir vergisinden istisna tutulacağı günlük yemek ücreti 170 liradan 240 liraya, 88 lira olan yol ücreti tutarı 126 liraya çıktı.

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PLASTİK POŞETE YILLAR SONRA ZAM

2019 senesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karar üzerine ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satışa sunulan plastik poşet, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 100'lük zam ile 50 kuruş olacak.

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EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN DÖNEMİ

Ticaret Bakanlığının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ilk aşaması olan kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023'ten beri sürüyor. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Bakanlık ayrıca ilanlarını sosyal medyadan paylaşanlara da erişim engeli getirileceğinin altını çizdi.

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Uygulamaya göre, konut satacak ya da kiralayacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Yetki belgesi olmayanlar sitelerde ilan yayınlayamayacak ve belge olmadan ilan verenlere 25 bin TL para cezası verilecek.

ESKİ KİMLİK KARTI TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAYACAK

Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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KAMUDA ÇİFT MAAŞIN BİTİŞİ

Kamuda tasarrufun sağlanması için kamu görevlilerinin çift maaş uygulamasına sınırlama geldi. Kamu görevlileri huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi adlar altında ücret alamayacak.

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Kamu görevlilerine bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam halen 98 bin liraya karşılık geliyor.

BİRİNCİ SINIFLARA KARNE UYGULAMASINA SON

2025 yılında ilkokullarda artık karne verilmeyecek. Yeni eğitim-öğretim yılında, ilkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak.

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KUYUMCULARDA ALTIN SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Kuyumcularda altın alıp satarken kimlik gösterme zorunluluğu geliyor. 185 bin TL'nin üzerindeki işlemler kimlik ibrazı olmadan yapılamayacak. Kimliksiz işlem yapan kuyumcular da ceza ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
plastik poşet Yemek kartı elektrik faturaları
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