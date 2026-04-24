Sabah başka akşam başka hayat: 18.30’dan sonra yığılma başlıyor!

Ekonomik zorluklar nedeniyle beyaz yakalı gündüz mesaisini tamamladıktan sonra ek işine gidiyor. Ek iş olarak ise ya kuryelik ya da korsan taksicilik yapılıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Yıllarını eğitimine adamış ve bir unvan sahibi olan beyaz yakalılar eriyen maaş ve borçları nedeniyle geceleri de çalışmaya başladı. Çalışanlar haricinde diplomalı işsiz gençler de kuryelik yaparak para kazanmaya çalışıyor.

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Yeminli Mali Müşavir Mehmet Yılmaz, gündüz bir şirkette SGK’lı olarak çalışanların akşamları kendi şirketleri üzerinden teslimat platformlarına fatura kestiğini belirtti. Yılmaz, şu cümleleri kurdu:

“İş bulamayan üniversite mezunu gençlerimiz ise mezun olur olmaz diploma yerine bu NACE koduyla vergi mükellefi olup sokağa çıkıyor. Gençler bütçelerindeki açığı artık bordroyla değil, kestikleri kurye faturalarıyla yamamaya çalışıyor.”

Dijital yemek ve market siparişi uygulamalarının veri algoritmaları da sisteme giriş haritalarında, özellikle saat 18.30 ile 23.30 arasında devasa bir kurye ve sürücü yığılması yaşandığını kaydediyor.

Türkiye Kuryeciler Derneği yetkilileri, kuryeliğin vasıfsız iş gücü olmaktan çıktığını söyledi. Birçok meslekten kuryelik yapanların olduğunu kaydeden yetkililer, “Ekonomi, eğitimli insanları diplomalarına değil, ehliyetlerine ve motorlarına güvenmeye itti. İnsanlar hayatta kalmak için direksiyon sallamak zorunda” sözlerini sarf etti.
KİRASINI ÖDEMEK İÇİN KURYE

28 yaşındaki bir banka çalışanı ismini vermek istemeyerek, sabahları banka hesabı incelediğini akşamları ise hamburger taşıdığını söyledi. Evinin kirasının 35 bin TL olduğunu kaydeden bankacı, eskiden kuryelik yaparken utandığını ve kaskını hiç çıkarmadığını söyledi.
MOTOSİKLET SAYISI REKOR KIRDI!

TÜİK’in 2026 yılı güncel verilerine göre; Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı inanılmaz bir ivmeyle artarak 7,2 milyona ulaştı. Güncel verilere göre; Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır olmak üzere tam 6 ilimizde trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, otomobil sayısını geride bırakmış durumda. Sadece son 7 yılda iki katından fazla artan bu rakamın arkasında, trafikten kaçış kadar kuryelik sektöründeki devasa büyüme de yatıyor.

