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Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazının önemi nedir? Diyanet açıkladı

23.03.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam’ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Müslüman âlemi için beş vakit namaz farz olarak buyurulmuştur. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları farklı vakitlerde kılınmaktadır. İnsanın yaratılış sebeplerinden olan dua en faziletli ibadetlerin başında yer alır. Peki Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazının önemi nedir? İşte detaylar...

Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazının önemi nedir? Diyanet açıkladı

Sabah namazı vakitleri ve ezan saatleri 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sabah namazını kılmak isteyen Müslümanlar, namazın kılınışını ve önemini araştırıyor. Milyonlarca Müslüman, oruç ibadetleri için sahurlarını yapıp sabah namazını kıldıktan sonra güne başlıyor. İşte sabah namazının kılınışı ve önemine dair detaylı bilgiler...

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır. Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Sabah namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. Sabah namazı kılınışı şöyle;

Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti Kılınışı
1.Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
Üç kere "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2.Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Burada:
Ettehıyyatü okunur.
Salli ve Barik duaları okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir

Sabah Namazı 2 Rekat Farzı Nasıl Kılınışı
1.Rekat

Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Burada:

Ettehıyyatü okunur.
Salli ve Barik duaları okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

SABAH NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Sabah namazının faziletleri ise hadislerde bildirilmektedir. İmsak vakti Allahu Teala’nın kullarının rızıklarının belirlendiği bir vakit olduğu için bu saatte kalkarak ibadet eden kişinin rızkı da daha bereketli olmaktadır.

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Sabah namazının faziletleri arasında duaların kabul edildiği bir vakit olması sayesinde kişinin rızkının artarak bela ve musibetlerden korunmasına vesile olmaktadır. Sabah namazı kılmanın faziletleri arasında nefsi terbiye etmek ve kişinin güzel ahlaklı olmasına da fayda vermesi sayesinde kamil insan olmak kolaylaşmaktadır. Sabah namazı kılmanın faziletleri arasında günün ilk saatlerinde ibadet etmek kişinin ufkunun açılmasına akıl ve bedenen daha sağlıklı olmasına vesile olmaktadır.

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