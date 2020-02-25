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Sabancı Holding, gelirlerini yüzde 10 artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Sabancı Holding'in gelirleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 60 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding, gelirlerini yüzde 10 artırdı

Sabancı Holding, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 10 artıran topluluğun konsolide satışları 60 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 2019'un, stratejik yol haritalarında belirledikleri birçok adımı attıkları ve iş kollarında rekabetten ayrışarak büyüdükleri bir yıl olduğunu belirterek, uzun vadeli bakış açılarıyla oluşturdukları disiplinli finansal yönetimin olumlu sonuçlarının bu döneme yansıdığını kaydetti.

Kuvvetli operasyonel karlılık, etkin nakit yönetimi ve düşen borçluluk oranıyla yılı güçlü finansal performansla tamamladıklarını aktaran Alper, "Güçlü finansal yönetim yaklaşımımızın yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik konusunda yenilenebilir kaynaklara yatırım başta olmak üzere, uzun vadeli bakış açımızın olumlu yansımalarını yaşadık. Var olduğumuz tüm sektörlerde teknoloji ve dijitalleşme odağımızla öncü olmayı sürdürdük ve büyümeyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

"Enerji iş kolumuz, banka dışı portföyümüz içerisinde yine en yüksek değeri yarattı"

Cenk Alper, Akbank'ın 2019 yılında kuvvetli bilanço yapısını korurken, teknolojik trendler doğrultusunda dijital bankacılık alanında önemli yatırımlar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ekonomimize 269 milyar TL kredi desteği sağladık. Enerji iş kolumuz, banka dışı portföyümüz içerisinde yine en yüksek değeri yarattı. Enerjisa Enerji'de dağıtım yatırımlarımızı sürdürdük. Enerjisa Üretim'de ise dengeli üretim portföyümüz ve etkin süreçlerimizin yarattığı olumlu sonuçları gördük. Enerjisa Üretim ayrıca Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2 (YEKA-2) ihalesinde 4 bölgenin ikisini, Aydın ve Çanakkale bölgelerini aldı. Böylece ihalede tahsise açılan 1000 megavatlık kapasitenin yarısını Enerjisa Üretim portföyüne katmış olduk. Sanayide katma değerli üretime odaklanarak, geleceğin iş kollarından kompozitte, dördüncü şirket satın almamızı Axiom Materials ile tamamladık. Böylece Kordsa, uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi haline geldi."

Türkiye'deki yatırımlarına da devam ettiklerini vurgulayan Alper, "Kordsa İzmit fabrikasında yeni nesil üretim yapacak ek polyester iplik yatırımını bu yıl devreye aldık. Türkiye lastik pazarının lideri Brisa'yı lastik satan değil, mobilite çözümleri sağlayan bir şirket olarak konumlamaya başladığımız 2019 yılında, yenilikçi üretim çözümlerimizle büyük ilerlemeler kaydettik. 2018 yılında faaliyetine başlayan ve akıllı fabrika donanımına sahip Aksaray ve İzmit fabrikalarımızla sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak üretim gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülebilir sorumluluklarımızı gözetmeye devam edeceğiz"

Sabancı Holding CEO'su Alper, 40 yılı aşkın süredir çimento sektöründe beyaz çimentoda Çimsa ile küresel liderliğe koştuklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Akçansa'da ise lojistik avantajımız ve etkin liman yönetimimizle 2019 itibarıyla Türkiye çimento tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Perakende iş kolumuzda çoklu kanal deneyimine, müşteri ilişkileri yönetimine, dijitalleşmeye ve veri analitiğine odaklandık. Topluluğumuzun teknolojik dönüşümünde lokomotif görevini üstlenen SabancıDx'in dijital kampüsü faaliyete geçti. Bu kampüsten çıkacak yenilikçi çözüm ve yaklaşımların önümüzdeki dönemde dijital dünyada bizi ayrıştıracağına inanıyorum.

Tüm bu başarılı sonuçları elde etmemizi sağlayan en önemli unsurlardan biri de, topluluğumuzun devam eden kültürel dönüşümüdür. En önemli varlığımız olan insan kaynağımızın yetkinliklerini geleceğin dünyasına göre geliştirerek ve ekosistemin gücünden faydalanarak önümüzdeki dönemde topluluğumuza daha fazla değer katacağız. Dinamik stratejik portföy yönetimi, teknolojik ve kültürel dönüşüm odağımız olmaya devam edecek. Hisse performansı önceliğimizi koruyacağız. Uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevre ve iklim değişikliğini hassasiyetlerini ön planda tutarak tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik sorumluluklarımızı gözetmeye devam edeceğiz."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Sabancı Holding, finansal sonuçlar,

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