Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG CEO'su Ersel Göral: Hiç kimse işini kaybetmeyecek

Göral, katıldığı bir Youtube canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm uçuşların 27 Mart Pazartesi gününden itibaren geçici süreyle durdurulduğunu hatırlatan Göral, mevcut kriz ortamından çıkabilmek için çalışanlarının en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Göral, "Elbette biz de tüm sektör temsilcileri gibi birçok radikal önlem aldık. Bu beklenmedik kriz ortamından en az hasarla çıkmak adına. Ama bu önlemleri listelerken, çalışan arkadaşlarımızın en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Havalimanında çalışan hiç kimsenin bu süreçte işini kaybetmeyeceğinin altını çizen Göral şöyle konuştu:

"Bir kere arkadaşlarımıza şu teminatı verdik; Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek. Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var. Ancak tasarruf tedbirleri arasında çalışan arkadaşlarımızın hakları, menfaatleri en alt sırada. Biz buna dokunmamayı tercih ettik. Diğer tasarruf önlemleriyle bu zor durumdan çıkarmaya çalışacağız kendimizi. Bu süreçte devletimizin uyguladığı destek paketleri çerçevesinde kısa çalışma ödeneğine de başvurduk. Bu da bize finansal anlamda büyük bir fayda sağlayacak."