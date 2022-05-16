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Sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 liradan satılıyor

16.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor. Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor.

Sadece 14 gün yetişiyor! Kilosu 120 liradan satılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor.

Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı “Şırnak mantarı” veya “Heliz mantarı” olarak biliyor. Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor. Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor. Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.

heliz

YALNIZCA 14 GÜN YETİŞİYOR

Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi. (İHA)

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