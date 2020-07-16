Sadece 30 TL ödeyerek emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz! SGK uzmanı çalışanları uyardı...

Askerlik vazifesinden önce veya sonra sigortalı bir işte çalışmaya başlayan vatandaşlar askerlikte geçen bu süreleri için prim ödemesi yaparak daha erken emekli olabiliyorlar. Vatani görevlerini yedek subay, erbaş veya er olarak askerde geçiren, sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşların emeklilik zamanlarını biraz daha öne çekmelerini sağlayan önemli bir hak, askerlik borçlanması uygulaması ile karşımıza çıkıyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik vazifesini yerine getirmiş olan yurttaşların bu durumlarını askerlik şubelerinden veya Kuvvet Komutanlıklarından alacakları resmi evraklar ile belgelendirmeleri şartıyla askerde geçen sürelerini fiili çalışma sürelerine, bu süre zarfında ödenmemiş olan prim borçlarını da ödeyerek ekletmelerine askerlik borçlanması deniliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

Daha erken emekli olabilmek için sunulmuş olan bu haktan faydalanabilmek için gerekli şartlar şöyle sıralanabilir.

Vatani görevin, er veya erbaş olarak yerine getirilmesi ya da yedek subay şeklinde yerine getirilmiş ise yedek subay okulunda geçen eğitim süresinin dikkate alınması gerekir.

Askerlik borçlanması askerlik süresi ile sınırlıdır. Daha fazla süre için borçlanılamaz.

Askerlik borçlanması, çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. Yani askere gitmeden önce sigortalı bir işte çalışmış olma gibi bir zorunluluk yoktur.

Askerlik borçlanması asgari ücrete göre hesaplanır. Her yıl asgari ücret miktarındaki değişime göre farklılık gösterir.

Askerde bulunulan süre boyunca sigorta primlerinin ödenmemiş olması gerekir.

Askerlik vazifesini çeşitli sebeplerle yerine getirmemiş olanlar bu haktan yararlanamaz.