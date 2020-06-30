Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...

Emekli olmak için yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş, mutlaka bir defa da olsa emeklilik sorgulamalarını yaparlar. Normal şartlarda kişilerin emekli olabilmesi için; yaş, cinsiyet, hizmet süresi, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi gibi belirleyici maddelere bakılır. Emeklilik için belirleyici olan sigorta başlangıç tarihi şartında ise; 1999 tarihi ve öncesi oldukça avantajlıdır.

1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emeklilik konusunda daha şanslıdır. Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde, kendi nam ile hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde ve kamu görevlisi klasmanında tanımlanan 4C sigortalılık statüsündeki vatandaşlar için erken emeklilik hakkı verilmiştir. Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın SGK'ya 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak bildirilen vatandaşlar, belirlenen şartlara uygun olması halinde erken dönemde daha yüksek emeklilik maaşı alabilirler. Peki, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı nelerdir? Şartları nelerdir? İşte 1999 öncesi SGK girişi olanların emekliliğine dair merak edilen tüm bilgiler...