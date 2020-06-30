Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...

Emekli olmak için yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş, mutlaka bir defa da olsa emeklilik sorgulamalarını yaparlar. Normal şartlarda kişilerin emekli olabilmesi için; yaş, cinsiyet, hizmet süresi, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi gibi belirleyici maddelere bakılır. Emeklilik için belirleyici olan sigorta başlangıç tarihi şartında ise; 1999 tarihi ve öncesi oldukça avantajlıdır.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emeklilik konusunda daha şanslıdır. Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde, kendi nam ile hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde ve kamu görevlisi klasmanında tanımlanan 4C sigortalılık statüsündeki vatandaşlar için erken emeklilik hakkı verilmiştir. Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın SGK'ya 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak bildirilen vatandaşlar, belirlenen şartlara uygun olması halinde erken dönemde daha yüksek emeklilik maaşı alabilirler. Peki, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı nelerdir? Şartları nelerdir? İşte 1999 öncesi SGK girişi olanların emekliliğine dair merak edilen tüm bilgiler...
1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların erken emekli olabilmesi için yerine getirmesi istenilen koşullar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.
Yaş haddinden emeklilik olarak isimlendirilen 3600 günden erken emeklilik hakkını kullanmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihine bakılır. Buna göre vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. 10 Eylül 1999 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar erken emeklilik hakkını kullanamazlar.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emekliliği için 15 yılık hizmet süresini tamamlaması istenir.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emekliliği için 15 yıllık sigortalılık süresinin yanında; kişinin adına SGK'ya 3600 prim günü ödenmelidir.
15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü şartlarının yanında yaş şartı da doldurulmalıdır.
3600 günden erken emeklilik için kadın çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 günlük prim ödemesi kriterlerinin doldurulduğu tarih belirleyici olur.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 54 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra koşulları tamamlayanlar ise 58 yaşında emekliliği hak ederler.
3600 günden erken emeklilik için erkek çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 günlük prim ödemesi kriterlerinin doldurulduğu tarih belirleyici olur.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 57 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 58 yaşında,
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra koşulları tamamlayanlar ise 60 yaşında emekliliği hak ederler.
1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanların emeklilik maaşları 2000 yılında yapılan düzenlemeye göre hesaplanır.
31 Aralık 1999 tarihinden önce iş hayatına başlamış olanlar en az 1600 TL emekli aylığı alırlar.
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