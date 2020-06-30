FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...

Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Son günlerde ülke gündemini belirleyen meselelerin başında emeklilik geliyor. Adeta her devrin konusu olan emeklilik, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Emeklilik hayalini bir an önce gerçekleştirmek isteyenler; erken emeklilik formüllerini araştırmaya başladı. Erken emeklilik formüllerinde dikkatleri üzerine geçen hamle ise; 3600 prim gününden emekliliktir.

Sadece 3600 gün prim ödeyerek emekli olmak mümkün! O tarihte sigorta girişi yaptıranlar...

Emekli olmak için yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş, mutlaka bir defa da olsa emeklilik sorgulamalarını yaparlar. Normal şartlarda kişilerin emekli olabilmesi için; yaş, cinsiyet, hizmet süresi, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi gibi belirleyici maddelere bakılır. Emeklilik için belirleyici olan sigorta başlangıç tarihi şartında ise; 1999 tarihi ve öncesi oldukça avantajlıdır.

1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emeklilik konusunda daha şanslıdır. Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde, kendi nam ile hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde ve kamu görevlisi klasmanında tanımlanan 4C sigortalılık statüsündeki vatandaşlar için erken emeklilik hakkı verilmiştir. Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın SGK'ya 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak bildirilen vatandaşlar, belirlenen şartlara uygun olması halinde erken dönemde daha yüksek emeklilik maaşı alabilirler. Peki, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı nelerdir? Şartları nelerdir? İşte 1999 öncesi SGK girişi olanların emekliliğine dair merak edilen tüm bilgiler...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların erken emekli olabilmesi için yerine getirmesi istenilen koşullar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Yaş haddinden emeklilik olarak isimlendirilen 3600 günden erken emeklilik hakkını kullanmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihine bakılır. Buna göre vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. 10 Eylül 1999 tarihi ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar erken emeklilik hakkını kullanamazlar.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emekliliği için 15 yılık hizmet süresini tamamlaması istenir.
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emekliliği için 15 yıllık sigortalılık süresinin yanında; kişinin adına SGK'ya 3600 prim günü ödenmelidir.
15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü şartlarının yanında yaş şartı da doldurulmalıdır.

KADIN ÇALIŞANLAR 3600 GÜNDEN KAÇ YAŞINDA EMEKLİLİĞİ HAK EDER?

3600 günden erken emeklilik için kadın çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 günlük prim ödemesi kriterlerinin doldurulduğu tarih belirleyici olur.

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 54 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra koşulları tamamlayanlar ise 58 yaşında emekliliği hak ederler.

ERKEK ÇALIŞANLAR 3600 GÜNDEN KAÇ YAŞINDA EMEKLİLİĞİ HAK EDER?

3600 günden erken emeklilik için erkek çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 günlük prim ödemesi kriterlerinin doldurulduğu tarih belirleyici olur.

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 57 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 58 yaşında,
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında koşulları tamamlayanlar 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra koşulları tamamlayanlar ise 60 yaşında emekliliği hak ederler.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIR?

1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanların emeklilik maaşları 2000 yılında yapılan düzenlemeye göre hesaplanır.

31 Aralık 1999 tarihinden önce iş hayatına başlamış olanlar en az 1600 TL emekli aylığı alırlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Gram altın ne kadar oldu?Gram altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak

Açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borçlu olanlar dikkat! Tebligatlar kargolandı! Haciz sorgulaması yapmak için...

Borçlu olanlar dikkat! Tebligatlar kargolandı! Haciz sorgulaması yapmak için...

Devletten 80 TL'ye varan aylık elektrik faturası desteği! İşte başvuru şartları...

Devletten 80 TL'ye varan aylık elektrik faturası desteği! İşte başvuru şartları...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Bakan duyurdu! Başvuru gerekmeyecek

Bakan Albayrak, sanayiciye yönelik doğal gaz fiyat indirimini değerlendirdi

İndirim kararı sonrası paylaştı: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Atamalar bugün yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Atamalar bugün yapıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.