FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sadece benzin ve motorin olacak! EPDK akaryakıtta tek fiyat dönemini başlatıyor: Artık o ifadelerle pahalı akaryakıt satamayacaklar

Sadece benzin ve motorin olacak! EPDK akaryakıtta tek fiyat dönemini başlatıyor: Artık o ifadelerle pahalı akaryakıt satamayacaklar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.03.2024 09:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları zamlar ile yeniden yükselişe geçerken EPDK’dan araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir karar geldi. Buna göre aracın performansını arttırdığı öne sürülerek daha yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Böylece akaryakıtta tek fiyat dönemi başlayacak. Kurum çalışmalara başladığını duyururken, bu gece hem benzin hem de motorin (mazot) fiyatları bir kez daha değişecek.

Sadece benzin ve motorin olacak! EPDK akaryakıtta tek fiyat dönemini başlatıyor: Artık o ifadelerle pahalı akaryakıt satamayacaklar

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt istasyonlarına yazı göndererek ucuz alınan petrolün vatandaşa benzin ve motorinde indirim olarak yansıtılmasını isteyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dikkat çeken bir karara daha imza attı. Resmi siteden duyuru yayımlayan EPDK, benzin ve dizel yakıtlar için tek fiyat dönemi başlatmak için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Buna göre aracın performansını arttırdığı öne sürülerek daha yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadeler artık kullanılamayacak.

1691649804262

BENZİN VE MAZOTTA YENİ DÖNEM

Yapılan açıklamada, “Farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Karar 05/04/2024 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır” denildi.

cats

AKARYAKITA BUGÜN ZAM GELİYOR

Öte yandan akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor. Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında düşüşe işaret edilmesi ve yatırımcıların Fed'in piyasanın genel gidişatını şekillendirecek faiz oranı kararına geri sayması ile iki günlük yükselişin ardından sakinleşt. Ancak iki günlük yükseliş ve yurt içinde dolar kurunda görülen rekor seviyeler ile birlikte yeni bir zam haberi geldi.

iStock-1711710862

Bu gece gerçekleşecek zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş artacak. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak. Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

iStock-1769916155

20 MART 2024 ÇARŞAMBA GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATI

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 42,08 TL
Motorin litre fiyatı: 41,85 TL
LPG litre fiyatı: 21,92 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 42,83 TL
Motorin litre fiyatı: 42,67 TL
LPG litre fiyatı: 21,89 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43,04 TL
Motorin litre fiyatı: 42,91 TL
LPG litre fiyatı: 21,51 TL

MOTORİN


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Dünya Bankası' açıklamasıDezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Dünya Bankası' açıklaması
Vatandaşı aldatıyorlardı! Faturası ağır olduVatandaşı aldatıyorlardı! Faturası ağır oldu
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş

Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş

Murat Kurum canlı yayında isyan etti! İmamoğlu'nun davetine yanıt

Murat Kurum canlı yayında isyan etti! İmamoğlu'nun davetine yanıt

Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar!

Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar!

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu

Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.