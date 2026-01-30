FİNANS

Sadece iki il yapıyor! Norveç'ten geliyor, sipariş üstüne sipariş alıyorlar

Norveç'ten ithal edilen özel koyun derileri, Türkiye'de sadece iki ilde işlemden geçiyor. Bu illerden biri olan Erzincan'da ustaların elinden geçen deri tulumları alabilmek için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor.

Türkiye'de sadece iki ilde üretimi yapılan deri tulumların önemli bir kısmı Erzincan'da hazırlanıyor. Yüzyıllardır süregelen tulum peyniri geleneğinin yaşatıldığı kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, modern tesislerde işlenerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Sadece iki il yapıyor! Norveç ten geliyor, sipariş üstüne sipariş alıyorlar 1

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanan tulumlar; başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine gönderiliyor. Ürünler, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağlarken, Erzincan ekonomisine de doğrudan gelir kazandırıyor.

Sadece iki il yapıyor! Norveç ten geliyor, sipariş üstüne sipariş alıyorlar 2

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor."

Sadece iki il yapıyor! Norveç ten geliyor, sipariş üstüne sipariş alıyorlar 3

Geleneksel yöntemlerin modern teknolojiyle birleştiği üretim süreci sayesinde Erzincan, tulum peyniri kültürünü yaşatırken Türkiye genelindeki peynir üretimine de önemli katkı sunmaya devam ediyor.

Sadece iki il yapıyor! Norveç ten geliyor, sipariş üstüne sipariş alıyorlar 4

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Erzincan Norveç
En Çok Aranan Haberler

