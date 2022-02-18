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Sadece Ruslar gelmiyor! Laleli'ye Meksika'dan bile müşteri var

18.02.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisine rağmen 2021’de başarılı bir performans ortaya koyan Türk hazır giyim sektörü, ihracatta 20 milyar doları aştı. Laleli piyasasının sadece Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden ibaret olmadığının altını çizen Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, İtalya’dan İsrail’e, Arap ülkelerinden Meksika’ya kadar dünyanın dört bir yanından müşterileri olduğunu söyledi.

Sadece Ruslar gelmiyor! Laleli'ye Meksika'dan bile müşteri var

Türk hazır giyim sektörü pandemiye rağmen büyüdü. 2021’de başarılı bir performans ortaya koyan sektörün ihracatı ilk kez 20 milyar 250 milyon dolara ulaştı.

Bavul ticareti dediğimiz yolcu beraberindeki satışlarla sektöre önemli bir ivme kazandıran Laleli, pandemi kısıtlamalarına rağmen online ve sosyal medya üzerinden satış yaparak açığı kapattı.

MEKSİKA'DAN BİLE MÜŞTERİ VAR

Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, oluşturdukları ikili ilişkiler ve güven sayesinde pandemi dönemini verimli geçirdiklerini belirterek, Laleli piyasasının sadece Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden ibaret olmadığının altını çizdi. İtalya’dan İsrail’e, Arap ülkelerinden Meksika’ya kadar dünyanın dört bir yanından müşterileri olduğunu söyledi.

HEDEF 8 MİLYAR DOLAR

Yeni Şafak'tan Mesude Demirhan'ın haberine göre zzellikle pandemi döneminde İsrail’deki müşterilerin hiç durmadığını hareketli bir dönem geçirdiklerini belirten Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

“Laleli’nin iki ayağı var. Birincisi resmi ihracat ikincisi bavul ticareti. Maalesef pandemi döneminde fiziki temas azaldı. Bu sezon işlerin hızlanacağını ve kapasitemizin yükseleceğini görüyorum. 3 milyar dolar ihracatımız var. Bavul ticareti ile 5 milyar doları yakalıyoruz. 2022’de ise bavul ticareti ile 8 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz."

Eyyüpkoca, Laleli'nin yüzde 90 oranında dışarıya iş yaptığını söyledi.

SOSYAL MEDYA ÇIKIŞ YOLU OLDU

Yaz sezonuna başladıklarını anlatan Eyyüpkoca, "Pandemide ticarette azalma oldu ama, Laleli son yıllarda sosyal medya üzerinden iletişimini kuvvetlendirmişti. Bu sayede işimiz kolaylaştı. Güven bu dönemde ticarete ciddi anlamda etki etti. Whatsapp ve sosyal medya hesapları üzerinden gelen siparişleri hemen kargoya verip, paramızı da tahsil ettik. Neredeyse hemen hemen bütün firmalar ideal cirolarına yakın kar ettiler" dedi.

"DOLARIN YÜKSELMESİ ÇOK FAZLA ETKİLEMEDİ"

“Dışarıya açılan kapıyız” diyen Eyyüpkoca şunları söyledi:

"Merter, Osmanbey, Kahramanmaraş, Denizli, Bursa’nın da çıkış kapısı Laleli. Ağırlıklı olarak toptan satış yapıyoruz. Doların yükselmesi çok fazla etkilemedi. İki üç ay sonra dünyadaki emtia fiyatları geri gelecek. Pandemide üretime dönüşün meyvelerini almaya başlayacağız. Lojistik kısmında navlun fiyatları konteyner, TIR fiyatları ve gemi taşımacılığı yükselmişti. Şimdi geri gelmeye başladı.”

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Meksika
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Döviz artınca dış alıcılar için mallarımız daha ucuz alınır oluyor.Bu dış satışı arttıran bir durumdur. Aslında % 100 devalüasyon olduğu yerde bu cirolar açıklananın iki üç katı olamlıdır.

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