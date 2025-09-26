Sadettin Saran yüzerek çekmişti! 'Başkanın çektiği bot' diyerek satışa çıkardı, fiyatı...

Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran'ın yüzerek kıyıya çektiği bot, bir ilan sitesinde "Başkanın çektiği bot" açıklamasıyla dudak uçaklatan bir rakama satışa çıkarıldı. İlan kısa sürede gündem oldu.

'BAŞKANIN ÇEKTİĞİ BOT' BAŞLIĞIYLA SATIŞA ÇIKARTILDI

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Ali Koç’u oylamada geçerek başkanlığa seçilen Sadettin Saran sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oluyor.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Saran, camiaya yeni bir dönem başlattı. Kongrenin ardından sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, eski bir video yeniden gündem olmuştu.

BOTUNU YÜZEREK KARAYA ÇEKTİ

Görüntülerde Saran'ın, denizde bozulan botunu ipi beline bağlayarak yüzerek karaya çektiği anlar yer aldı. Bu görüntüler, seçim zaferinin ardından yeniden dolaşıma girmişti ve kısa sürede viral olmuştu.