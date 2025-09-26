FİNANS

Sadettin Saran yüzerek çekmişti! 'Başkanın çektiği bot' diyerek satışa çıkardı, fiyatı...

Fenerbahçe Olağanüstü Kongre'sinde Ali Koç'u oylamada geride bırakarak kulüp başkanlığına seçilen Sadettin Saran'la ilgili "Başkanın çektiği bot" başlıklı ilan sosyal medyada gündem oldu. Denizde bozulan ve Saran tarafından yüzerek çekilen bot, bir ilan sitesinde dudak uçuklatan fiyata satışa koyuldu. İlanın sosyal medyada viral olmasıyla beraber, Saran'ın botunu yüzerek çektiği video da yeniden gündem oldu.

Mustafa Fidan

Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran'ın yüzerek kıyıya çektiği bot, bir ilan sitesinde "Başkanın çektiği bot" açıklamasıyla dudak uçaklatan bir rakama satışa çıkarıldı. İlan kısa sürede gündem oldu.

'BAŞKANIN ÇEKTİĞİ BOT' BAŞLIĞIYLA SATIŞA ÇIKARTILDI

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Ali Koç’u oylamada geçerek başkanlığa seçilen Sadettin Saran sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oluyor.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Saran, camiaya yeni bir dönem başlattı. Kongrenin ardından sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, eski bir video yeniden gündem olmuştu.

BOTUNU YÜZEREK KARAYA ÇEKTİ

Görüntülerde Saran'ın, denizde bozulan botunu ipi beline bağlayarak yüzerek karaya çektiği anlar yer aldı. Bu görüntüler, seçim zaferinin ardından yeniden dolaşıma girmişti ve kısa sürede viral olmuştu.

