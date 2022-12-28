Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi belli mi?

Sağlık Bakanlığı daimi işçi alımı kurası bugün çekiliyor. Sağlık Bakanlığı kuraları çekilirken diğer yandan da 2. alımların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı, toplamda 85 bin personel alımı yapılacağını daha önce duyurmuştu. İlk etapta yapılacak alımlar için Sağlık Bakanlığı KPSS/11 sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları da açıklamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.

Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KURASI ÇEKİLİYOR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilmek üzere 11 bin 347 sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura, sabah 09.00'da başladı ve saat 18.00'de sona erecek.

