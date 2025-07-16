Sağlık Bakanlığı açıkladı: 419 kozmetik ürünü sahte çıktı, 93 milyon lira ceza kesildi!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2025 yılının ilk altı ayında kozmetik ve biyosidal ürünlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 606 kozmetik ürün incelendi; bunların 419’u uygunsuz, 13’ü riskli bulundu.

61 BİN 562 ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sahte ve kaçak olduğu belirlenen 61 bin 562 ürün imha edildi. Denetimlerde dudak parlatıcısı, tüy dökücü krem, köpük sabun ve vücut spreyleri gibi ürünlerin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda 4 milyon 374 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca, halk sağlığını tehlikeye atan kişiler ve firmalar hakkında ciddi adımlar atıldı. 17 kişi ve firma hakkında suç duyurusu yapılırken, insan sağlığı üzerinden kazanç sağlamaya çalışanlara toplamda 92 milyon 406 bin 941 lira idari para cezası verildi.

SAĞLIK VAADİYLE SAHTE SATIŞ YAPAN SİTELERE DE MÜDAHALE

Sağlık beyanı içeren siteler de radar altındaydı. 1.796 internet sitesi erişim engeli talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne, 684 site ise Ticaret Bakanlığı’na bildirildi.

DEZENFEKTAN, SIVI SABUN VE SİNEK KOVUCULAR DA İNCELENDİ

Denetim sadece kozmetik ürünlerle sınırlı kalmadı. Tip-1 ve Tip-19 biyosidal ürünler (el dezenfektanı, sıvı sabun, sinek kovucu spreyler vb.) de mercek altına alındı. İncelenen 44 üründen 5’i riskli, 3’ü uygunsuz çıktı. Bu ürünler arasında antibakteriyel saç yıkama boneleri, el-cilt spreyleri ve katı sabunlar da yer aldı. Bu firmalara da 1 milyon 633 bin lira ceza kesildi.