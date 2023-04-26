SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İscisonuc.saglik.gov.tr'de Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İŞKUR'daki ilanlara başvuru yapan kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İlk çekiliş dün gerçekleştirildi. Çekilişler Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir için yapıldı. Bakanlığa silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, elektrikçi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı gibi açık pozisyonlar için 10 bin 900 işçi alınacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BUGÜN HANGİ İLLER İÇİN YAPILACAK?

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

