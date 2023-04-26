FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İscisonuc.saglik.gov.tr'de Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İscisonuc.saglik.gov.tr'de Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

26.04.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi ve konuya dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün başlayan kura çekimi bugün yapılacak çekiliş ile sona erecek. Bugün; Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde dahil birçok il için kura çekimi yapılacak. Peki, 10.900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İscisonuc.saglik.gov.tr'de Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İŞKUR'daki ilanlara başvuru yapan kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İlk çekiliş dün gerçekleştirildi. Çekilişler Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir için yapıldı. Bakanlığa silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, elektrikçi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı gibi açık pozisyonlar için 10 bin 900 işçi alınacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

d5

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

d3

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

d4

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BUGÜN HANGİ İLLER İÇİN YAPILACAK?

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyorAnkara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyor
Kira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyorKira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyor
1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım! 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı işçi alımı

En Çok Okunan Haberler

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

Altında çift tarifeye yeni hamle! Bundan sonra...

Altında çift tarifeye yeni hamle! Bundan sonra...

Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.