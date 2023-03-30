SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 30 Mart 2023: Sağlık Bakanlığı deprem tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 12 bin 700 atama sonuçları

Sağlık Bakanlığı 12 bin 700 atama kura sonuç sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Bakan Fahrettin Koca, 10 ilden birinde hizmet için İsteğe Bağlı yer değişikliği kurasıyla ilgili ayrıntıları geçtiğimiz günlerde aktardı. Yapılan açıklamaya göre bugün Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Sağlık bakanlığı deprem tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI DEPREM TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı deprem tayin sonuçları merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamındaki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirildi.

Yerleştirme için kura çekilişi bugün saat 11:00 'de Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde yapılacak. Çekiliş noter huızurunda gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı olarak bakanlığın YouTube kanalında ekrana gelecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN 700 ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

