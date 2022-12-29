Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar banka promosyonu verilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri çalışanlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ziraat Bankası'yla imzalanan protokol sonucunda maaş miktarına bakılmaksızın 29 bin TL'lik ödeme yapılacak. Peki, promosyon ödemeleri ne zaman verilece? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Ancak promosyon ödemeleri henüz yatırılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR BANKA PROMOSYONU VERİLECEK?

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

