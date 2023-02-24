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Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Deprem nedeniyle yer değiştirme başvurusu hakkında açıklama

24.02.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyün depremin ve Hatay depremlerinin ardından vatandaşlar tayin tarihleri merak etmeye başlamışlardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem nedeniyle tayin hakkı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Deprem nedeniyle yer değiştirme başvurusu hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı deprem nedeniyle tayin hakkı başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tarihlerde tayin başvurusu yapabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki sağlık çalışanları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talep başvuruları personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır.” dedi. Henüz tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

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GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEYENLER BAŞVURU YAPABİLECEK

Bakan Koca açıklamasında, “Öncelikli olarak gönüllülüğü kolaylaştırıyoruz. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın gönüllülük talebi için başvuru formu oluşturuldu. Gönüllülük başvuruları için Bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak. “ cümlelerine de yer verdi.


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