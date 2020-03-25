Sağlık Bakanlığına 14bin personel alımı için başvuru şartları belli oldu! İŞKUR girişi ile nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 14 bin işçi için alınacak. Alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. Adayların başvurularını 26-30 Mart tarihleri arasında İŞKUR'a online kullanıcı olarak giriş yaparak gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte Sağlık bakanlığı işçi alımı ile ilgili detaylar ve başvuru şartları... SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.