Sağlık Bakanlığına 14bin personel alımı için başvuru şartları belli oldu! İŞKUR girişi ile nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 14 bin işçi için alınacak. Alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. Adayların başvurularını 26-30 Mart tarihleri arasında İŞKUR'a online kullanıcı olarak giriş yaparak gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte Sağlık bakanlığı işçi alımı ile ilgili detaylar ve başvuru şartları...
2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan;
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
Adayların başvuru yapabilmeleri için İşkur girişi yapmaları gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantı ile İŞKUR e-şubeye iş arayan bölümünden giriş yapabilirsiniz. Kaydınız yoksa “Üye ol” butonuna tıklayıp kimlik bilgilerinizi girerek sisteme üye olabilirsiniz.
İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Henüz kura tarihi ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
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