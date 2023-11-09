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Sağlık çalışanının özlük hakkına 'Beyaz Reform...' Bakan Koca duyurdu: 8.855 hekim kamuya geri döndü

09.11.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını düzenlemek, yaşadıkları sorunları çözmek 'Beyaz Reform' adı verilen bir değişikliğe gittiklerini söyledi. 8.855 hekimin de bakanlığa bağlı kurumlara geri döndüğünü dile getirdi.

Sağlık çalışanının özlük hakkına 'Beyaz Reform...' Bakan Koca duyurdu: 8.855 hekim kamuya geri döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının en çok merak ettiği konuların başında gelen özlük haklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Sağlık çalışanlarımızın koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını düzenlemek, yaşadıkları sorunları çözmek için toplamına Beyaz Reform dediğimiz önemli değişimlere gittik" diyen Bakan Koca, "'Beyaz Reform'la atılan adımlar sağlık sisteminde önemli iyileşmelere yol açacak adımlardır. Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23’ten 17’ye düştü. Geçen ay yine bu sayı bir milyonda 12'ye indi."" ifadelerini kullandı.

8.855 HEKİM KAMUYA GERİ DÖNDÜ

Yapılan düzenlemeler sayesinde bakanlığa bağlı sağlık kurumlarının artık daha cazip bulunduğu için 8 bin 855 hekimin açıktan atamayla kamuya döndüğünü söyleyen Bakan Koca, "32 bin ilave tıbbi sekreter istihdamı ile hekimlerin hastalarına daha fazla ve daha nitelikli zaman ayırmalarını sağladık. Sağlık çalışanlarımız üzerinde baskı oluşturan şiddet endişesi ve şiddet olaylarına karşı aldığımız yasal tedbirlerin yanında yeni tedbirler alıyoruz. “Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı” hazırladık. Şiddet, tüm insani ilişkileri, bağları, insandan insana köprüleri yok eder. Şiddet; yasa, önlem, yaygın sağduyu ve erdemle aşılır. Sağlıkta şiddeti, bunların tümünü kullanarak aşmaya çalışıyoruz. Şiddet riski karşısında önceden önlem almak üzere Gri Kod uygulamasını pilot olarak başlattık. Gri Kod Acil Çağrı Mobil Uygulaması pilot uygulamada devreye alındı" diye konuştu.

Canlı Borsa


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