Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021... Sağlık çalışanlarına ek ödeme 15 Ocak'ta mı verilecek? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme verilecek?

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği 12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği bilgisi 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Bu süreçte sağlık çalışanları ek ödeme ne zaman verilecek, ek ödeme miktarı nedir araştırmalarına başladı. İşte son dakika sağlık çalışanlarına ek ödeme tarihi hakkında yayımlanan karar ve diğer detaylar...
12 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Sağlık çalışanlarına verilecek olan ek ödemenin 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor fakat ek ödeme tarihi için net bir gün açıklanmadı. Peki sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak?
Sağlık çalışanlarına yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.
Sağlık çalışanlarına verilecek olan ek ödeme Kasım ve Aralık ayları için yapılacak. Ek ödemenin hangi tarihte yapılacağı net bilgisi paylaşılmasa da Ocak ayı içinde maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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