Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman? Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında sağlık çalışanlarına ek ödemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikli Kovid'li hastalarla ilgili yoğun ilgilenen branş yada branş dışı sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak. Aile hekimlerimizde bu dönemde fedakar ve yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Özellikle aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak."

