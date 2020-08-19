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Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman? Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 21:21 | Son Güncelleme

"Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman? Kimlere verilecek?" sorularına Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman? Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında sağlık çalışanlarına ek ödemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikli Kovid'li hastalarla ilgili yoğun ilgilenen branş yada branş dışı sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak. Aile hekimlerimizde bu dönemde fedakar ve yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Özellikle aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak."

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