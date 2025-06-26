Sağlıkta yeni dönem! 81 ile gönderildi... Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun imzasıyla ve 81 İl Valiliğine gönderilmek üzere “Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi” yayımlandı. Genelgeyle; kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetler ivedilikle değerlendirilecek ve bakanlığa bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan Hasta Hakları Birimlerinin daha aktif çalışması sağlanacak. Bir süre önce hayata geçirilen ve kısa adı REDES olan dijital denetim kapsamında, riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler derhal alınacak.

ŞİKAYETLER EN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK

2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesini esas alan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi’nde; “vatandaş odaklı devlet anlayışı” esas alındı. Sağlık hizmetinin sunumuyla bağlantılı olan tüm teknik ve idari konularda çıkabilecek olası aksaklıklar, vatandaşların yakınmalarına sebebiyet vermeden “yerinde ve en kısa sürede” çözülecek.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA DENETİMLER HIZLANDI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla hız kazanan denetimler kapsamında; ocak ayında 38, nisan ayında 53 müfettişle başlatılan iki ana teftiş seferberliğinde 19 ilde yer alan 206 hastane denetlendi. Tespit edilen sorunlar çözülerek sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi.

HASTA HAKLARI BİRİMLERİNİN DAHA ETKİN ÇALIŞMASI SAĞLANACAK

Genelge kapsamında; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan Hasta Hakları birimlerine iletilen şikayetlerin yerinde ve en kısa sürede çözümü için İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane idarelerince her türlü tedbir alınacak.

Hastanelere intikal eden ihbar ve şikâyetlerden, müfettiş bilgisi gerektirmeyen iddialar, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının düzenlemiş olduğu “Muhakkiklik” eğitimine katılmış üç binin üzerinde nitelikli personele incelettirilecek.

DİJİTAL DENETİM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kısa bir süre önce REDES’in hayata geçirildiğini duyurmuş; "Dijital denetimle olası risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor ve teftiş süreci hızlandırılıyor. REDES'in eğitim faaliyetlerine 81 ilimizde devam ediyoruz. Bugüne kadar 39 farklı ilde toplam 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak hem bu alanda farkındalık oluşturuldu hem de olası risklere karşı caydırıcılık artırıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yayımlanan genelge kapsamında; Teftiş Kurulu Başkanlığı REDES Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan REDES Yönetici Bilgi Ekranları, İl Sağlık Müdürlerinin ve Başhekimlerin erişimine de açılacak. Bu kapsamda, söz konusu ekranlar kullanılarak riskli durumlar, birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler ivedilikle alınacak.

GENELGE 81 İLİN VALİLİKLERİNE GÖNDERİLDİ

“Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi”ne göre; Bilirkişi veya Uzman Heyeti taleplerine ilişkin Müfettişlik yazıları öncelikli olarak cevaplanacak.

81 İl Valiliğine gönderilen genelgeyle; daha etkin ve verimli bir teftiş sürecinin yürütülmesi amaçlanıyor.