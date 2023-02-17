Sahiplerine... Binlerce araba otoparklara kaldırılıyor! Depremde enkazın altında hurdaya döndüler

Çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan deprem felaketinde çok sayıda araç da yıkılan binaların enkazları altında kalarak hasar gördü. Bazı araçların kelimenin tam anlamıyla hurdaya döndüğü görüldü. İşte o araçlarla ilgili son durum ve zarar gören araçların çok çarpıcı fotoğrafları...

OTOPARKLARA KALDIRILIYOR

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, enkaz altında zarar gören araçlar şehirde bulunan otoparklara kaldırılıyor.

ÇEVRE İLLERDEKİ OTOPARKLARA DA GÖTÜRÜLÜYORLAR

Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, kentte bulunan otoparkların yanı sıra çevre illerdeki otoparklara da götürülüyor.



