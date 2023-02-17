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Sahiplerine... Binlerce araba otoparklara kaldırılıyor! Depremde enkazın altında hurdaya döndüler

17.02.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi büyük yıkıma yol açarken on binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye kaybettiği canlarına ağlarken deprem bölgesinden her geçen gün yeni haberler geliyor. Deprem felaketinde birçok araç da yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü. Hasarlı araçlar, sahiplerine teslim edilmek üzere hem Kahramanmaraş'taki hem de çevre illerdeki otoparklara kaldırıldı.

Sahiplerine... Binlerce araba otoparklara kaldırılıyor! Depremde enkazın altında hurdaya döndüler

Çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan deprem felaketinde çok sayıda araç da yıkılan binaların enkazları altında kalarak hasar gördü. Bazı araçların kelimenin tam anlamıyla hurdaya döndüğü görüldü. İşte o araçlarla ilgili son durum ve zarar gören araçların çok çarpıcı fotoğrafları...

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OTOPARKLARA KALDIRILIYOR

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, enkaz altında zarar gören araçlar şehirde bulunan otoparklara kaldırılıyor.

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ÇEVRE İLLERDEKİ OTOPARKLARA DA GÖTÜRÜLÜYORLAR

Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, kentte bulunan otoparkların yanı sıra çevre illerdeki otoparklara da götürülüyor.

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