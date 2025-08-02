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Sahte e-imza ile not, diploma, unvan! Türkiye'nin dört bir yanına yayılmışlar: Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var

Sahte e-imza ile üniversite sistemlerine ve kamu kurumlarının dijital altyapılarına girdiği belirlenen yapı çökertildi. Söz konusu yapının yüzlerce kişiye; sahte mezuniyet, not değişikliği, usulsüz e-imza üretimi ve sistemlere yetkisiz erişim gibi yöntemlerle kamuda unvan ve statü elde ettirdiği belirlendi. İddianamede yer alan bilgilere göre, bu yolla hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişi sahte akademik derece, unvan ve statü elde etti.

Sahte e-imza ile not, diploma, unvan! Türkiye'nin dört bir yanına yayılmışlar: Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var
Devrim Karadağ

Türkiye'de düzenlenen soruşturmayla birlikte dijital çağın en organize sahtecilik ağlarından biri daha ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla birlikte sahte kimlik ve belgelerle e-imza ürettikleri belirlenen yapıya yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon sonrası gözaltılar yaşanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin de detayları ortaya çıktı.

SAHTE İMZALARLA KAMU KURUMLARINA SIZDILAR

Türkiye'nin farklı illerinde sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten yapının, bu imzalar aracılığıyla üniversite sistemlerine ve kamu kurumlarının dijital altyapılarına girdiği belirlendi.

Sahte e-imza ile not, diploma, unvan! Türkiye nin dört bir yanına yayılmışlar: Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var 1

DİPLOMA, NOT ORTALAMASI, DOÇENTLİK BAŞVURUSU...

Sistem boşluklarını kullanan şüpheliler; mezuniyet kayıtları, not ortalamaları, doçentlik başvuruları ve diploma bilgilerini manipüle ederek yüzlerce kişiye avantaj sağladı.

Sahte e-imza ile not, diploma, unvan! Türkiye nin dört bir yanına yayılmışlar: Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var 2

SAHTE İMZA İLE KAMUDA UNVAN VE STATÜ

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre iddianamede; sahte mezuniyet, not değişikliği, usulsüz e-imza üretimi ve sistemlere yetkisiz erişim gibi yöntemlerle kamuda unvan ve statü elde etmeye çalışan şüphelilerin detaylı eylemleri sıralandı.

Sahte e-imza ile not, diploma, unvan! Türkiye nin dört bir yanına yayılmışlar: Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var 3

Eylemler arasında not ortalamasını 1.29’dan 3.29’a yükseltmek, başkası adına e-imza üretmek, kayıtlı olmayan kişileri mezun gibi göstermek ve kamu kurumlarında görev almak üzere diplomatik belge üretmek gibi ağır fiiller yer aldı.

Sahte e-imza ile not, diploma, unvan! Türkiye nin dört bir yanına yayılmışlar: Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var 4

YÜZLERCE KİŞİYE SAHTE AKADEMİK DERECE

Hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişinin sahte akademik derece elde ettiği ortaya çıkarılırken, soruşturma ise derinleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
üniversite diploma dolandırıcı kamu
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