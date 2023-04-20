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SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Sakarya bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

20.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya bayram namazının ne zaman, saat kaçta kılınacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram sabahı cami yolunu tutacak olanlar il il namaz vakitlerini merak ediyorlar. 21 Nisan Cuma günü yani bayramın ilk günü her ilde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Peki, Sakarya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitlerini duyurdu. İşte tüm merak edilenler...

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Sakarya bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

Sakarya bayram namazı vakti tüm müslümanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Bayram namazı 21 Nisan cuma sabahı camilerde cemaatle birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2023 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte Sakarya bayram namazı vakti...

Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Sakarya bayram namazı saati 06:43 olarak açıklandı.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI 1

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Tek başına bayram namazı kılınmaz.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

BAYRAM NAMAZI 2

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

“Allahu Ekber” denilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Sübhaneke” duasını okunur.
Sübhaneke’den sonra imamla birlikte Allahu Ekber şeklinde üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi) birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır.
Üçüncü tekbirin ardından elleri bağlayınca imam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya gidilir.

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci rekatta imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükuya gidilir.
Rüku ve secdeler yapılarak oturulur. Son rekatta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.
Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

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