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Sakarya'da 350 dekarlık arazide kenevir üretilecek

27.04.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Nehri kenarında bulunan atıl durumda bulunan 350 dekarlık alanda endüstriyel kenevir ekimi için çalışmaların başladığını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Üretimi ve hasadı kolay olan endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletmek için çalışmalarımızı başlattık. Üzerinde bulunduğumuz ve daha önce atıl durumda bulunan 350 dekarlık bu alanı ekime hazırlayarak verimli bir hale getireceğiz” dedi.

Sakarya'da 350 dekarlık arazide kenevir üretilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye mevkii Sakarya Nehri kenarında atıl durumda bulunan 350 dekarlık alanın endüstriyel kenevir ekiminde değerlendirileceğini belirtti.

Kenevir ekiminin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulunan Başkan Yüce, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi’den devam eden çalışmalara dair bilgiler aldı. Alan üzerindeki incelemelerin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, Sakarya’nın verimli topraklarının bir karışının dahi atıl durumda olmayacağının ve üretimdeki yerini alacağını belirtti.

"SAKARYA'NIN VERİMLİ TOPRAKLARI TEKRAR ÜRETİME KAZANDIRILACAK"

Endüstriyel kenevirin ülkemizin önünü açacak önemli bir proje olduğunun altını çizen Başkan Yüce, “Geçen yıl Alancuma’da atıl durumda bulunan 100 dekarlık alanda gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ekiminden güzel sonuçlar aldık. Boyları 4 metreye ulaşan kenevirlerden yağ, kenevir sabunu, yastık ve halı üretimleri gerçekleştirdik. Üretimi ve hasadı kolay olan endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletmek için çalışmalarımızı başlattık. Üzerinde bulunduğumuz ve daha önce atıl durumda bulunan 350 dekarlık bu alanı ekime hazırlayarak verimli bir hale getireceğiz. Daha önce Alancuma’da ekimini gerçekleştirdiğimiz 100 dekarlık alan bizim için bir deneme gibi oldu. Şimdi 350 dekarlık arazi üzerinde ikinci üretim sezonunu başlatacağımız kenevirin kullanım alanlarını daha fazla genişleteceğiz” dedi.

17 DEKARLIK KENEVİR İŞLEME FABRİKASI KURULACAK

Bölgede kenevir üretmenin yanı sıra kenevir işleme alanıyla şehrin ekonomisine de katkı sunulacağını ifade eden Başkan Yüce, “Arazi üzerinde 17 dekarlık alanı ürettiğimiz kenevirin işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması için kullanacağız. Alanda faaliyete geçirmeyi planladığımız kenevir işleme fabrikasıyla aynı zamanda şehrimizin istihdamına da katkı sağlamayı düşünüyoruz. Alancuma’da bulunan arazimizle birlikte toplamda 450 dekarlık endüstriyel kenevir alanına sahip olacağız. Sakarya’mızda atıl tarım arazisi kalmaması ve bu verimli toprakların tekrar üretime kazandırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde Sakarya’yı Türkiye’de öncü hale getireceğiz. Rabbim çalışmalarımızı hayırla sonuçlandırsın” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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