FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sakarya'dan ilk 4 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, yılın ilk 4 ayında 1 milyar 576 milyon 718 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sakarya'dan ilk 4 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Sakarya ocak-nisan döneminde ülke ihracatına yüzde 2,11 katkı sundu.

Yılın ilk 4 ayında 129 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 576 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Manisa'nın ardından 8. sıradaki yerini korudu.

Sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 84 ile otomotiv alanında gerçekleştiren kent, Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinden 1 milyar 324 milyon 921 bin dolar dış satım yaptı.

Otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler, 58 milyon 533 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 31 milyon 916 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 26 milyon 926 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 23 milyon 99 bin dolarla çelik sektörü olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde kentten en fazla ihracat, 217 milyon 573 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Fransa'yı, 205 milyon 339 bin dolarla Polonya, 150 milyon 817 bin dolarla Birleşik Krallık, 148 milyon 796 bin dolarla İspanya, 132 milyon 197 bin dolarla İtalya, 109 milyon 627 bin dolarla Almanya takip etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tahıl sektörünün paydaşları Ankara'da bir araya gelecekTahıl sektörünün paydaşları Ankara'da bir araya gelecek
Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar olduUludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar oldu

Anahtar Kelimeler:
İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek

Akaryakıta indirim var! Tabela o tarihte değişecek

Çekilişle 'Gizemli Kutu' tuzağı! Kampanyaya katılanlar şaştı kaldı

Çekilişle 'Gizemli Kutu' tuzağı! Kampanyaya katılanlar şaştı kaldı

Tapu işlemlerine yüzde 200'e varan zam!

Tapu işlemlerine yüzde 200'e varan zam!

Altın için 'Ciddi anlamda yükselebilir'

Altın için 'Ciddi anlamda yükselebilir'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.