Sakarya, yılın ilk ayında otomotiv üretimi ve ihracatını artırdı

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, yeni yıla 558 milyon 944 bin dolarlık dış satımla başladı. Ocak ayında ihracatının yüzde 90,23'lük kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren kent, ülkeye 504 milyon 346 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2026'nın ilk ayında 100 bin 864 taşıt üretilirken, bunun 65 bin 425'i yurt dışına gönderildi.

Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 24,90'ını karşılayan Sakarya ise ürettiği 23 bin 997 aracın yüzde 67,90'ına denk gelen 16 bin 295'ini dış piyasaya sattı.

Sakarya, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 20 bin 60 olan taşıt üretimini yüzde 19,62, 13 bin 997 olan araç ihracatını ise yüzde 16,41 artırdı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan kent, ocakta 22 bin 54 otomobil, 184 midibüs, 110 otobüs, 82 küçük kamyon, 1567 traktör olmak üzere toplamda 23 bin 997 araç üretti. Buna göre kentte, günde ortalama 774 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, ürettiği 22 bin 54 otomobilin 15 bin 412'sini, Otokar 376 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 186'sını, TürkTraktör ise 1567 traktörün 697'sini yurt dışına gönderdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır