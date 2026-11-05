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Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye 'emekli düzenlemesi' uyarısı: 'Formül basit aslında'

Emekli düzenlemesiyle ilgili yaşanan gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Henüz net bir formül ortaya konmasa da kulis bilgilerinde detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar duyumlarını paylaşarak, "Bu bir çuval inciri berbat" eder dedi ve kendi formülünü açıkladı.

Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye 'emekli düzenlemesi' uyarısı: 'Formül basit aslında'
Ufuk Dağ

Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Refah payı herkes için geçerli olacak mı? 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak düzenleme hem emekli vatandaşlar hem de piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar kulis bilgilerini paylaşsa da henüz AK Parti'den resmi bir açıklama gelmedi. Düzenlemenin detayları gizemini korurken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Şamil Tayyar dan AK Parti ye emekli düzenlemesi uyarısı: Formül basit aslında 1

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli düzenlemesiyle ilgili belirsizliğe dikkat çekerek öngörülen zammın sadece 65 yaş üstü veya çalışan emekli gibi ayrımın bir çuval inciri berbat edeceğini vurgulayarak kendi formülünü duyurdu.

Tayyar'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde;

“AK Partili kaynak” üzerinden kamuoyuna yansıyan “faili meçhul” haberler var.

Emeklilere “65 yaş üstü/altı” veya “çalışmayan/çalışan emekli” gibi tasnif yapılarak ilave refah payı ödeneceği veya ödenmeyeceği yazılıyor.

Bildiğim kadarıyla kesinleşmiş bir durum yok, muhtemeldir ay sonuna doğru meclis gündeminde olur, nihai kararı Cumhurbaşkanımız @RTErdogan açıklar.

Şamil Tayyar dan AK Parti ye emekli düzenlemesi uyarısı: Formül basit aslında 2

"BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT EDER"

Bu vesileyle daha önce ifade ettiğim gibi, 65 yaş ve çalışan emekli gibi ayrımın bir çuval inciri berbat etmek anlamına geleceğini hatırlatmak isterim.

Formül basit aslında.

Emeklilik için nasıl yaş sınırı, prim gün sayısı ve çalışma süresine bakıyorsanız, maaş bağlarken de aynı kriterlere bakacaksınız.

Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir.

Adalet ve hakkaniyet böyle sağlanır.

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Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Zam emekli
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
çözüm belli fazla yatıran fazla az yatıran az alacak.
ocak 2027 ilk haftası son enflasyon açıklanır çıkan sonuca cumhurbaşkanımız bir iki puan ekler hepsi bu.
inşallah iyi içine sinilen zam'mı verirler diye düşünüyorum iyide olsa kötüde olsa tüik var ha bide seçim var onlarda olmasa kimse kimsenin halileri umrunda olmazlar diye düşünüyorum
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