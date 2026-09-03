Samsun'da iki yeni tramvay hizmete alındı

Uraloğlu, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay durağında düzenlenen Yeni Tramvay Setlerini Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentin raylı sistem filosunun yeni araçlarla güçlendirildiğini belirtti.

Proje kapsamında toplam 12 aracın Samsun'a kazandırılacağını dile getiren Uraloğlu, "Bugün Samsun raylı sistemine iki araç daha kazandırıyoruz. Toplam 12 araçlık projenin iki aracını bugün hizmete alıyoruz. Diğer 10 aracın da tamamını önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız." dedi.

Yeni tramvayların teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, araçların yüzde 10 eğime kadar tırmanma kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Karayolları denetimindeki devlet yollarında eğimin yüzde 8'e kadar çıkabildiğine işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Arkamda gördüğünüz araçlar yüzde 10'a kadar tırmanabilme kabiliyetine sahip. Yani hem Şehir Hastanemize hem kamu kampüsümüze, eski hastanemizin de olduğu yere bu araçlar çıkabilme kabiliyetine sahip."

Uraloğlu, 7 bölümden oluşan tramvayların yaklaşık 450 yolcu kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, araçların yerli ve milli imkanlarla Bozankaya tarafından üretildiğini kaydetti.

SAMSUN'DAKİ İŞBİRLİĞİNİN DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLMASINI İSTEDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında örnek bir işbirliği yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Bunun bütün diğer belediyelerimize de örnek olmasını özellikle temenni ediyorum." diye konuştu.

Uraloğlu, projeye katkı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesine, milletvekillerine ve Samsun Valiliğine teşekkür ederek, yeni tramvay setlerinin kente hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Uraloğlu, tramvayları inceledi.

Tören sonrası Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Valilikte Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fatih Çakmak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır